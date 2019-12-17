Мнение: Техническое. 17.12.2019

Техническая информация.

1. Публикации в блоге сейчас идут нерегулярно, так как нахожусь в отъезде — заехал в Москву на эфир "Звезды" (там была тема про активность украинских спецслужб в Крыму и на его границах — в принципе вы все это и так в блоге читали) плюс надо было работу сдать — последний диссер уж больно тяжело зашел, к концу года наблюдалось определенное эмоциональное выгорание (за осень в среднем получалось около 10-11 страниц А-4 в день по работе, в блог и соц.сети), поэтому нужна будет некоторая передышка с писаниной "на раслабоне", в шахматы там немного поиграть и все такое…

2. Опять же вопросы по амнистии. Для тех кто спрашивал, а когда откроются гостеприимные двери расстрельного подвала.

Опять же напоминаю — 31 декабря. До этого никаких исключений нет, модератора этим вопросом можно не нагружать. В расстрельных списках на конец года более 2800 аккаунтов. Можете сами посчитать, сколько это в день в среднем. Процентов 90 из них, это работа модератора, которая зачастую обычного читателю просто не видна (кто хочет отблагодарть модератора, велком в донаты с припиской "на репрессии"). Так что когда жалуетесь на трэш в комментариях, задумайтесь над тем, какими бы они были без модерации совсем. Хотя зачем, в январе, как обычно, сами увидите, аха-ха.

3. Касательно вопросов про добавление во френды. Кому надо пишите, мне не жалко, просто самому некогда отслеживать кого добавил, а кого нет, не так давно товарищ ymorno_ru на это указал — знакомы уже далеко не первый год, во френды так и не добавил, непорядок.

Касательно фейсбука и ВК там сложнее — лимит по друзьям давно достигнут и можно новых добавлять, если кого-то из старых выкидывать из списка. Так что там можете просто подписываться, кросспостинг материалов из блога туда давно настроен.

4. Касательно темы Сталина — зашел вчера в "Библио-Глобус" прикупить пару книжек (собрание сочинений Монтеня в одном томе и книжку про китайскую глобальную программу "Один пояс — один путь"), а там такой забавный стенд с настенными календарями, где на самом видном месте висят 4 или 5 разных календарей с "кровавым тираном". Видимо уходят влет.

Некоторые из них можно закать по интернету https://ruszamir.ru/shop/calendars/

Плюс на тему акции "2 гвоздики". Занимательная инфографика на тему того, сколько цветов носили на могилу Сталина с 2010 года. В этом году может быть новый рекорд.

Анонс и реквизиты акции тут https://colonelcassad.livejournal.com/5401554.html

Желающие могут и лично поучаствовать.

Источник: Colonel Cassad

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