Снеки и сладкие хлопья увеличивают риск диабета

Большое количество ультраобработанных продуктов в рационе увеличивает вероятность заболевания сахарным диабетом 2 типа, согласно новому исследованию, которое опубликовано в JAMA Internal Medicine.

Ультраобработанными условно называют продукты, которые содержат большие количества веществ, которые мы не добавляем при обычном приготовлении пищи (усилителей вкуса, эмульгаторов и так далее). Характерные их примеры – чипсы, снеки, заменители молока, хлопья для завтрака. Для таких продуктов характерен избыток сахара, жиров и пустых калорий.

Если есть их в большом количестве, повышается риск возникновения широкого спектра проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, высокое артериальное давление, ожирение и некоторые виды рака. Текущее исследование приводит новые доказательства связи этих продуктов с развитием диабета 2 типа.

Исследователи изучили данные 104707 взрослых людей, средний возраст которых составил 43 года, без диабета на момент начала исследования. За большинством участников наблюдали в течение, по крайней мере, шести лет.

В среднем, около 17% продуктов, которые составляли рацион участников, состояли из ультраобработанных продуктов. Люди, которые ели их в больших количествах, чаще страдали от ожирения и были неактивны. Как правило, калорийность их питания была выше, а его питательная ценность – ниже.

За исследуемый период у 821 человека был диагностирован диабет 2-го типа. Ученые выяснили, что увеличение количества ультраобработанных продуктов в питании на 10% связано с увеличением риска развития диабета на 15%. Связь сохранялась даже после учета питательной ценности рационов, любого увеличения веса и других нарушений обмена веществ.

«Мы советуем людям ограничивать потребление ультраобработанных продуктов и отдавать предпочтение необработанным или минимально обработанным продуктам – конечно, в дополнение здоровому питанию с низким содержанием соли, сахара, жира и энергии; оптимальному ИМТ и здоровому образу жизни», – рассказали авторы исследования Бернар Сроур (Bernard Srour) и Матильда Тувье (Mathilde Touvier).

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