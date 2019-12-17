КСУ опубликовал заключение по законопроекту о сокращении числа нардепов и ликвидации мажоритарки

17.12.2019, 18:54, Новости дня

Конституционный Суд решил, что законопроект №1017 «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)» соответствует Основному закону. 

Об этом 17 декабря проинформировала пресс-служба КСУ.

Суд пришел к выводу, что предложенные в законопроекте изменения соответствуют требованиям ст.157 и ст.158 Конституции Украины. 

В то же время суд сделал ряд замечаний, которые должны быть учтены Верховной Радой во время принятия окончательного решения, сказано в релизе. 

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №1017 как неотложный 29 августа. Документ предусматривает полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа депутатов с 450 до 300. 

Верховная Рада направила законопроект в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии Основному закону 3 сентября. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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