КСУ опубликовал заключение по законопроекту о сокращении числа нардепов и ликвидации мажоритарки

Конституционный Суд решил, что законопроект №1017 «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)» соответствует Основному закону.

Об этом 17 декабря проинформировала пресс-служба КСУ.

Суд пришел к выводу, что предложенные в законопроекте изменения соответствуют требованиям ст.157 и ст.158 Конституции Украины.

В то же время суд сделал ряд замечаний, которые должны быть учтены Верховной Радой во время принятия окончательного решения, сказано в релизе.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №1017 как неотложный 29 августа. Документ предусматривает полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа депутатов с 450 до 300.

Верховная Рада направила законопроект в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии Основному закону 3 сентября.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Обвиняемый по делу о сбитом «Боинге» Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран. Как передает ТАСС, об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. «Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий», — сказал Кучерена. По его […]