КСУ опубликовал заключение по законопроекту о сокращении числа нардепов и ликвидации мажоритарки

Конституционный Суд решил, что законопроект №1017 «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)» соответствует Основному закону.
Об этом 17 декабря проинформировала пресс-служба КСУ.
Суд пришел к выводу, что предложенные в законопроекте изменения соответствуют требованиям ст.157 и ст.158 Конституции Украины.
В то же время суд сделал ряд замечаний, которые должны быть учтены Верховной Радой во время принятия окончательного решения, сказано в релизе.
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №1017 как неотложный 29 августа. Документ предусматривает полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа депутатов с 450 до 300.
Верховная Рада направила законопроект в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии Основному закону 3 сентября.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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