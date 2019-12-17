Новые беспилотники Honda выйдут на дороги в 2020 году

17.12.2019, 18:52, Новости дня

Японская автомобильная компания Honda анонсировал скорое появление на рынке новой модели, которая обладает автопилотом третьего поколения.

В частности, беспилотные автомобили выполнены на базе легендарного седана Legend. Вместе с тем в продаже данная новинка поступит уже в следующем году. В настоящее время местным законодательством в Японии уже применены необходимые изменения, направленные на возможность использования беспилотников на дорогах общего пользования.

С учетом внедренного автопилота третьей генерации водителю не понадобится осуществлять самостоятельное управление, так как его помощь понадобится лишь в экстренных ситуациях, которые могут произойти на дорогах. Беспилотная версия получит ценник в размере 5,7 млн рублей.



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