Новые беспилотники Honda выйдут на дороги в 2020 году

Японская автомобильная компания Honda анонсировал скорое появление на рынке новой модели, которая обладает автопилотом третьего поколения.

В частности, беспилотные автомобили выполнены на базе легендарного седана Legend. Вместе с тем в продаже данная новинка поступит уже в следующем году. В настоящее время местным законодательством в Японии уже применены необходимые изменения, направленные на возможность использования беспилотников на дорогах общего пользования.

С учетом внедренного автопилота третьей генерации водителю не понадобится осуществлять самостоятельное управление, так как его помощь понадобится лишь в экстренных ситуациях, которые могут произойти на дорогах. Беспилотная версия получит ценник в размере 5,7 млн рублей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных минометов Донецк, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе. «Продолжается обстрел со стороны ВСУ: в 20.20 (21.20 мск – прим. ВЗГЛЯД) по направлению Марьинка – Донецк (поселок Шахты «Трудовская») выпущено четыре мины калибра 82 мм», – […]