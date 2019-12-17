Новый кроссовер Lifan X70 вернётся в Россию в 2020 году

Популярный китайский кроссовер Lifan X70 в скором времени поступит в продажу на российский рынок.
В частности, с мая нынешнего года продажи автомобиля временно прекращены. Первая партия обновленного кроссовера Lifan X70 уже поступает к местным дилерам. Кроме того, в компании нацелены направить в Россию существенное количество автомобилей для полного удовлетворения спроса у местных покупателей.
Стоимость китайского кроссовера Lifan X70 составляет от 989 тысяч рублей в минимальной комплектации. За счет того, что автомобиль собирается в Китае, ценник увеличится на 70 тысяч рублей, чем в случае с местным производством. Под капотом новинки используется 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 136 л.с. В зависимости от комплектации Lifan X70 получил механическую коробку передач или вариатор.
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