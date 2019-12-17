Автоновости: В России подорожают все автомобили марки Volvo

На самом деле, российский офис шведской марки и так планировал увеличивать цены на автомобили Volvo уже с 1 января. Но повышение ставок утилизационного сбора сделало решение более радикальным.

Утилизационный сбор, повышение которого принято считать своего рода компенсацией снижения таможенных пошлин, увеличится с Нового года. Средний рост ставки утильсбора в сегменте легковых автомобилей составит 110,7%.

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Меньше всего сбор вырастет для машин с двигателем до 1,0 л – чуть менее, чем в полтора раза, больше всего – для автомобилей с моторами от 3,5 л, за которые придется заплатить на 145% больше.

Этим повышением в Volvo объясняют рост цен на всю модельную линейку. Если ранее предполагалось увеличить цены в среднем на 1,1%, то сейчас, судя по всему, рост будет более значительным: заявлено, что "Вольво" в России подорожают на сумму от 30 до 110 тысяч рублей. Любопытно, что по итогам 2019 года российский офис Volvo прогнозирует 12-процентный рост продаж.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что заметного роста цен на автомобили в России после 1 января опасаться не стоит, так как тем производителям, которые собирают свои машины в нашей стране, утильсбор компенсируется, а в цене машин, ввозимых из-за рубежа, занимает 2-5%.

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Тем не менее, помимо Volvo, о грядущем повышении уже официально объявили и в российском представительстве BMW: повышение составило в зависимости от конкретной модели от 40 до 120 тысяч рублей.

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