Регина Тодоренко показала, как они с Владом Топаловым отпраздновали первый день рождения сына

В начале декабря Регина Тодоренко и Влад Топалов отмечали первый день рождения сына Майкла. Несмотря на нежный возраст именинника и тот факт, что он всего происходящего не запомнит, родители решили устроить для него большую вечеринку. Чтобы развлечь маленьких гостей праздника, они пригласили аниматоров, устроили шоу мыльных пузырей и спектакль, а взрослые могли в это время пообщаться за ужином.

Какое же это счастье, когда дети играют, резвятся, счастливые бегают с аниматорами, вдохновенно смотрят спектакль, который подготовили ребята, радуются гигантскому шоу мыльных пузырей. А еще забавнее смотреть на взрослых, которые по указанию аниматоров задорно прыгают-скачут-ползают со своими детьми. Хочется больше таких моментов, чтоб даже самый старший в семье мог на часок вернуться в детство. Такие праздники объединяют семью, сплачивают ее,

— рассказывала Регина о празднике, делясь видео и фото.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)16 Дек 2019 в 9:27 PST

В сам день рождения родители Майкла поздравили его трогательными публикациями в Instagram.

#сДнемРождения всю нашу большую семью) Ровно год назад к нам с небес спустился ангел! Его зовут Майкл, Мишель, Миша… Для меня это самое большое счастье — быть мамой такого замечательного человека) Спасибо, что выбрал нас, спасибо, что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! Будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас, будь сильнее и успешнее, просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!

— написала Регина.

А Влад Топалов решил написать письмо сыну в будущее:

Дорогой мой сыночек! Вот и пролетел год! Наш с тобой первый год! Я плачу! Плачу от счастья. От этой абсолютно Божественной, Чистой любви! Ты и твоя мама — самое дорогое, что у меня есть и когда-либо было! Ты в эти самые дни делаешь свои первые шаги… вот-вот назовешь нас с мамой «мамой» и «папой»! Каждый день прошедшего года был абсолютной сказкой! Невероятной! Интересной! Да, конечно, порой невыносимо трудной! Но фантастической! У тебя САМАЯ ВЕЛИКАЯ МАМА НА СВЕТЕ! Я очень надеюсь, ты это читаешь уже взрослый когда-то) Береги свою маму! Люби ее и уважай! Она совершает ПОДВИГ для тебя КАЖДЫЙ день твоей жизни! Ты подарил нам новую любовь! Ты подарил нам «СЕМЬЮ» и «наш» и только наш мир! Мы с мамой тебя любим без памяти, АБСОЛЮТНО! Дай Бог тебе здоровья! Я очень надеюсь, что мы сможем стать для тебя самыми лучшими и любимыми родителями. Для нас обоих, мне кажется, больше ничего в этой жизни теперь не имеет никакого значения. Только стать для тебя самыми лучшими и любимыми и быть всегда вместе! Запомни, ты нам ничего не должен! Это НАШ выбор! Наша радость и счастье, получить от Бога тебя! Ты свободен! Ты — личность! И мы с мамой хотим быть рядом с тобой! Помогать, поддерживать и любить! Это МЫ должны помочь тебе найти и почувствовать «себя в себе»! Будь лучше нас! Будь умнее, успешнее, добрее и светлее! Я молю Бога, чтобы нам это удалось! И еще! Умоляю, будь здоровым. Твоя мама очень нервничает, когда ты болеешь, а когда ты меня пошлешь, лет через 15-18, мама останется со мной и она мне очень нужна здоровая! Береги ее! За меня не переживай!!! Я тебя люблю больше жизни! Буквально! Всегда твой папа.

Влад Топалов с сыном Майклом Регина Тодоренко с сыном

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