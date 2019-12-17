Обед из семи блюд и никаких чаевых: Мэрайя Кери разозлила сотрудников отеля в Атлантик-Сити

Личные ассистенты — вечная головная боль Мэрайи Кери. После затяжного суда с помощницей Стеллой Булочников, которая активно пользовалась ее возможностями и вместо благодарности обвинила ее в сексуальных домогательствах, и Лианной Шахназарян, которая шантажировала ее и вымогала крупные суммы денег, певица решила окружить себя людьми более скромными и рациональными в материальных вопросах. Однако и это сыграло с ней злую шутку.

На днях Мэрайя дала рождественский концерт в Hard Rock Hotel & Casino в Атлантик-Сити. После выступления у звезды разыгрался аппетит и она поручила своим помощникам заказать ей плотный ужин. Хвост омара, жареная курица, стейк из говядины, лосось, пирог с крабом, паста и салат были принесены в номер певицы вместе с выставленным чеком — 493,67 долларов. Сотрудник Мэрайи положил в папку со счетом 500 долларов наличными, а после того как их рассчитали — забрал 6,33 долларов сдачи, не оставив чаевых.

Сотрудники отеля остались под впечатлением от такого «щедрого» жеста и поспешили рассказать об этом изданию Page Six.

Шеф-повар Уилл Саварезе готовил блюда с особым вниманием, зная о привередливом вкусе звезды. Ресторан отеля, в котором она остановилась, считается заведением самого высокого класса в городе,

— доложили инсайдеры.

Мэрайя Кери

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