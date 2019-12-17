«Это ритуалы вульгарных язычников»: россиянам запретили чокаться

Во время новогоднего застолья следует воздержаться не только от злоупотребления жирной калорийной пищей, о чем ранее уже говорили эксперты, но и от алкоголя. По словам

Онищенко, любой алкоголь

вреден даже в малых количествах, и исключения не существует.

Кроме того, как сообщает телеканал «Царьград», во время главного зимнего торжества страны эксперт порекомендовал заменить горячительные напитки соком или морсом. Он уверен, что даже магазинные сладкие яства будут значительно полезнее, чем алкоголь. «Да просто морсу себе налейте и не чокайтесь», – подчеркнул Геннадий.

Что касается традиции чокаться бокалами после тостов, то ее медик вообще не понимает и принимает. По его мнению, этот ритуал не относится ни к русской, ни к древнегреческой традиции. «Это ритуалы вульгарных язычников», – заметил Онищенко. Хотя, стоит заметить, что скорее всего, подобный ритуал был занесен в Древнюю Русь еще варягами.

В конце мужчина порекомендовал встречать Новый год в кругу семьи на трезвую голову: «Не вздумайте встречать где-нибудь в каком-нибудь ресторане, где поют

пошлые песни, напиваются, хватают друг друга за те части анатомии, до

которых в обычной жизни не принято дотрагиваться».

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