Крищенко заявил, что смерть мужчины в центре Киева не связана со столкновениями под Радой

Около 11.30 на улице Институтской, 16 мужчине стало плохо, он скончался в карете «скорой». Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.

В ведомстве подчеркнули, что это произошло в нескольких кварталах от места проведения акций протеста.

Во время брифинга, который транслировал телеканал «122 Украина», руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сказал, что точно не известно был ли этот мужчина участником акции протеста.

«Есть информация, что во время столкновений умер мужчина, и будто бы от действий полиции. Хочу сказать, что личность этого человека установлена – гражданин 1979 года рождения. «Скорая» его забирала по адресу ул. Институтская 16, там ему оказывалась помощь. Это было больше чем за час до последнего столкновения. По предварительной информации, он умер от сердечной недостаточности. Общались с родными, они сказали, что ночью ему было плохо. Завтра будет вскрытие и окончательные обстоятельства», – рассказал он.

17 декабря активисты устроили под Радой акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Во время нее произошли стычки. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сказал, что во время столкновений пострадало 17 правоохранителей, 26 митингующих задержали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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