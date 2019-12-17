Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что отмена налога на доход физических лиц для малоимущих была бы очень позитивна для российской экономики.

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», – передает его слова ТАСС.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о проработке правительством темы освобождения малоимущих от НДФЛ.

Позже спикер Совфеда Валентина Матвиенко подтвердила серьезность обсуждения темы отмены НДФЛ для малоимущих и поддержала эту идею.

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