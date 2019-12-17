«Не Telegram»: Хакер Эндрю Ауренхаймер назвал самый надёжный мессенджер

Известный в США хакер Эндрю Ауренхаймер назвал самый надёжный, по его опыту, мессенджер, и им оказался не Telegram. Специалист призвал интернет-пользователей доверять Signal, обладающему открытым исходным кодом.

Эндрю Ауренхаймер отметил, что любой мессенджер не может считаться на 100 % защищённым из-за возможных ошибок, вирусных атак и утечки данных, однако у Signal, в отличие от Telegram, имеются некоторые преимущества. Речь идёт о наличии открытого исходного кода, а также об использовании стандартных криптографических протоколов и сквозного шифрования.

Тем не менее, оба мессенджера подвержены уязвимостям, подчеркнул американский специалист, но Signal, по его мнению, всё же более надёжный инструмент.

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