Россия расширила санкции и эмбарго против Украины

17.12.2019, 18:30, Новости дня

Правительство России расширило список запрещенных к ввозу товаров с Украины. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В этот список попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из РФ на Украину запрещен, дополнили регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами). Постановление вступает в силу 17 декабря.

Запрет в отношении некоторых товаров будет отложенным. Ограничение на поставку частей насосов не будет применяться в течение двух лет с момента вступления в силу постановления.

Второе постановление вносит изменения в перечень лиц, к которым применяются индивидуальные санкции. 

В список вошли девять представителей властей Одессы:

экс-руководитель одесской милиции Владимир Босенко,
глава фракции «Доверяй делам» городского совета Одессы Олег Брындак
депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий;
бывший депутат Измаильского горсовета (Одесская область) Александр Иванов;
Андрей Иванов;
бывший помощник мэра Одессы Геннадия Труханова Валерий Мигальтьев;
бывший депутат Одесского горсовета Дмитрий Танцюра;
бывший депутат Одесского горсовета Александр Шеремет;
бывший депутат Одесского горсовета Юрий Шумахер.

В ноябре 2018 года Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. В первоначальный список, в частности, вошли 322 человека. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. На сегодняшний день в санкционном списке находятся около 570 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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