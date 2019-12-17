Ксения Бородина осталась недовольна новогодним подарком Курбана Омарова за полмиллиона рублей

Ксения Бородина пояснила подписчикам в Instagram, что Курбан Омаров уже успел вручить ей новогодний подарок. Вот только телеведущая все равно осталась недовольна, хотя вещь обошлась ее супругу в полмиллиона рублей.

По словам блогера, она не смогла дождаться наступления праздника и умудрилась найти презент от любимого мужа. «А вот Теона реально готова была спрятать, помучить маму», — добавила Ксения Бородина и поблагодарила избранника. В красивой коробке находился браслет из розового золота от бренда Cartier, стоимость которого составляет почти полмиллиона рублей. Тем не менее ведущая призналась: ей понравился подарок Курбана Омарова, только она ожидала получить от него другую вещь. Как сказала недовольная звездная мать, она давно мечтает о наручных часах той же марки.

Согласно сообщениям некоторых фолловеров, бизнесмен сильно разбаловал Бородину, из-за чего она не умеет получать подарки и ценить все, что он для нее делает. При этом другие похвалили дочь знаменитостей. «А ведь что не говори, а детки умнее своих родителей», «Ну Теона лиса. Какая же она очаровательная», — писали подписчики.

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