Volkswagen представит четыре новых кроссовера для Индии

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в ближайшие 2 года представит на рынке Индии четыре новых модели.
В частности, официальная премьера автомобиля состоится уже в рамках запланированного автосалона в Нью-Дели в начале 2020 года. Помимо них, также сохранят присутствие на рынке ряд других моделей, которые активно пользуются спросом на местном рынке.
В свою очередь, немецкая компания потратит свыше 1,1 млрд долларов для выпуска новых моделей, которые будут продаваться на местном рынке. Также в дальнейшем планируется существенно расширить штат сотрудников до 5 тысяч мест , тогда как сейчас на местных предприятиях функционируют около 650 человек. Остальные подробности о новых моделях пока удерживаются в тайне.
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