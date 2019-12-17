Здоровье: Кто такой «супермужчина» и почему он может стать маньяком.

Многих людей волнует вопрос, почему люди становятся маньяками. Этому могут способствовать помимо травматических ситуаций из детства, психологических проблем, травм головы, и ряд заболеваний.

Об одном из подобных заболеваний и пойдет речь в данной статье. Это синдром лишней У- хромосомы- синдром ХУУ. Это хромосомное заболевание встречается только у мужчин, и не так редко, у одного мужчины из тысячи. При этом у больного с этим синдромом имеется лишняя У-хромосома, и его называют «супермужчиной».

У здорового мужчины- 46 хромосом- 44 аутосом и 2 половые хромосомы- ХУ, тогда как у мужчины с синдромом ХУУ- 47 хромосом- 44 аутосом и 3 половые хромосомы -ХУУ.

Нормальный кариотип (хромосомный набор) мужчины

Часто мужчина с синдромом ХУУ не знает об имеющейся у него лишней хромосоме. Внешне заболевание может никак не проявляться. Хотя часто такие мужчины имеют высокий рост, у некоторых из них может быть увеличена нижняя челюсть. Также у части мужчин с ХУУ синдромом может быть нарушена координация движений, небольшая неуклюжесть.

Примерно у половины таких мужчин имеются проблемы с обучением, нарушения речи и чтения, может быть немного снижен интеллект. Половая функция обычно не страдает, в ряде случаев отмечается бесплодие.

Большинство мужчин с лишней У-хромосомой отличаются импульсивностью, агрессивностью, эмоциональностью и могут совершать противоправные поступки. Поэтому они нередко встречаются среди заключенных, в частности среди некоторых убийц и маньяков.

Источник: Самое актуальное в медицине

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