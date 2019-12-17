В Москве из квартиры пенсионера похитили более миллиона рублей. Преступление совершили две женщины, которые представились сотрудниками Пенсионного фонда России.
Потерпевшим оказался 90-летний мужчина, который сообщил об ограблении. Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленницы воспользовавшись невнимательностью пенсионера, забрали из квартиры деньги и скрылись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет «Вечерняя Москва».
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