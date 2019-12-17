Поклонники в шоке: прочный брак Ермолаевой развалился

Ермолаева нашла свое счастье на популярном реалити-шоу «Дом-2». Там она познакомилась с будущим мужем – Кириллом Андреевым. Возлюбленные долгое время встречались, а в 2016-м поженились. В прошлом году их счастье стало еще больше – родился сын Мирон.

Казалось, что супруги жили благополучно. Они выкладывали милые фотографии и оставляли радостные комментарии. Однако недавно поклонники заметили, что все изменилось.

33-летняя Нелли Ермолаева переехала от мужа, а потом призналась, что это он ее бросил. Несчастная девушка объявила: «А теперь «НАС» больше нет… Есть Я и ТЫ… Пишу и плачу… Я горжусь, что мы были друг у друга и ЛЮБИЛИ по-настоящему!».

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Письмо Кириллу …. @kirilltheone ⠀ Ты помнишь, как ты подарил мне огромную охапку ромашек моих любимых? И я как девчонка покраснела… Наш первый Новый год, мандарины, фонарики, глинтвейн и бумажки с желаниями? Помнишь? Первая ссора��Я сидела в самолете и смотрела в окно… От тебя пришло смс :» Не обижайся « Я повернула голову, а ты сидишь рядом. Ты конечно умел удивить … А помнишь, как в руках держали облака? ⠀ А теперь « НАС» больше нет …. Есть Я и ТЫ… Пишу и плачу… Нет нет …. не от того, что так происходит сейчас … Я горжусь, что мы были друг у друга и ЛЮБИЛИ по-настоящему!!!!!! Это ведь так много по сравнению с расставанием. ⠀ Ты правда настоящий мужчина, который дан мне Богом�� Но, Господь распорядился иначе… Я безумно благодарна Тебе за все, что с нами происходило за 8 лет�� Я чувствовала себя, как за каменной стеной и была уверена в завтрашнем дне�� Представляю, как повезёт следующей девочке, которая встретиться с тобой. ⠀ Спасибо тебе родной за сына�� Это лучшее, что произошло в моей жизни. Я сделаю все, чтобы наш малыш рос счастливым и в любви и конечно знал и любил папу�� ⠀ Кирилл, ты настолько мудрый, что очень грамотно расставил все моменты в нашем расставании … Мы остаёмся в тёплых и дружеских отношениях, хотя я девочка и эмоции не всегда могу успокоить … ⠀ Теперь наша семья, как аппарат искусственного дыхания — отключили … каждый дышит сам….

Публикация от Нелли Ермолаева (@ermolaevanelly) 17 Дек 2019 в 12:43 PST

На такое откровение отреагировали не только поклонники, но и близкие знакомые Нелли и Кирилла. Ольга Бузова написала: «Как же так. Больно, когда такие пары распадаются… Сил вам и мудрости пережить».

Несмотря на душевные переживания, бывшие супруги остались друзьями, сообщает «Стархит». Нелли вспомнила о всех радостных моментах, которые случились в браке, о первом Новом годе и первой ссоре. Девушка поблагодарила Кирилла за сына и пожелала экс-мужу найти настоящую любовь. Она призналась, что Кирилл был послан ей Богом.

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