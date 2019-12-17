Видео: За что казнят бывших президентов

Бывшего главу Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни. Самое интересное в этой истории то, за что именно приговорили.

Теги:

Пакистан

,

смертная казнь

,

Первез Мушарраф

,

Дмитрий Бавырин

,

мировые лидеры

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Число россиян, которые хорошо относятся к США и Евросоюзу, увеличилось почти в два раза с начала 2018 года. К такому выводу пришли исследователи из «Левада-центра». Если в январе 2018 года о своем положительном отношении к США заявили 26% жителей России, то к ноябрю этого года их число увеличилось до 47%. Это самый высокий показатель с […]