Видео: За что казнят бывших президентов

Бывшего главу Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни. Самое интересное в этой истории то, за что именно приговорили.
Теги:
Пакистан
,
смертная казнь
,
Первез Мушарраф
,
Дмитрий Бавырин
,
мировые лидеры
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Число россиян, которые хорошо относятся к США и Евросоюзу, увеличилось почти в два раза с начала 2018 года. К такому выводу пришли исследователи из «Левада-центра». Если в январе 2018 года о своем положительном отношении к США заявили 26% жителей России, то к ноябрю этого года их число увеличилось до 47%. Это самый высокий показатель с […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Аутизм на экране радиолога / 28 октября
- Пикантное декольте вдовы Круга свело с ума поклонников / 5 декабря
- Москвичей призвали готовиться к новогодним морозам / 18 декабря
- Анна Седокова исполнила мечту дочери побывать в Калифорнии / 30 ноября
- С младенцем на руках: Газманов сообщил радостную новость / 16 декабря
- Патриотизм во вторую смену / 28 ноября
- Названа дата прихода зимы в Москву / 9 декабря
- Мнение: Шойгу должен уйти / 17 декабря