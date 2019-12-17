Видео: Главные ошибки автомобилистов зимой

В европейской части РФ полноценная зима припозднилась, но на большей части территории страны она уже давно началась – в Якутске, например, уже держится -35°C. С зимой пришли и многочисленные ошибки, которые автомобилисты допускают в эксплуатации транспортного средства.
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