В NASA назвали сроки первого полета «тихого» сверхзвукового самолета

Специалисты космического агентства NASA приступили к процессу сборки первого полноразмерного «тихого» самолёта, способного развивать сверхзвуковую скорость. Об этом накануне рассказали в пресс-службе американской компании, отметив, что презентация новинки состоится в 2021 г.

В руководстве ведомства и фирм-подрядчиков уже провели последние проверки проекта и согласовали полную интеграцию. Таким образом, окончательную сборку X-59 Quiet SuperSonic Technology с инновационной системой обозрения в кабине должны завершить в 3-4 квартале грядущего года. Что касается первого полёта QueSST, то он запланирован на 2021 год. По словам экспертов, самолёт имеет специфическую форму, снижающую громкость удара во время преодоления звуковых барьеров. На его строительство на территории предприятия Lockheed Martin в штате Калифорния выделили более 246 миллионов долларов.

Всего же компания Lockheed Martin получила контракт на 1 миллиард долларов, включающий в себя разработку гиперзвукового современного оружия для Военно-воздушных сил американской армии.

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