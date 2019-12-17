Мария Шукшина боится за детей из-за закона о лишении родительских прав

В одном из недавних интервью Мария Шукшина прокомментировала ложные доносы по поводу домашнего насилия. Актриса боится за своих детей из-за закона о лишении родительских прав.

Как считает знаменитость, законодательство РФ нуждается в правках, поскольку по действующим документам, одной жалобы от неизвестного лица будет достаточно, чтобы детей забрали у отца и матери. Шукшина, считающая это неправильным, отметила: в случае действия данного закона в то время, когда наследники артистки были маленькими, её бы запросто лишили родительских прав. Свое мнение звезда обосновала тем, что в современном мире шоу-бизнеса присутствует жесткая конкуренция и коллеги часто ненавидят друг друга, а также верят слухам в прессе. Таким образом они могут навредить кому-то, будучи в курсе определённых событий.

Мария Шукшина заявила, что закон напоминает ей 1937 год, когда жалкие личности решали свои вопросы за счет клеветы из-за зависти и злости. Она боится, что сейчас детей могут легко отправить в детский дом, если соседу или другому чужому человеку покажется что-то плохое в какой-то семье. С супругом Борисом Вишняковым актриса развелась много лет назад и сейчас воспитывает двух совместных с ним сыновей. Также у актрисы есть старшая дочь от первого союза Анна и сын Макар от второго. Старшие дети звезды кино уже взрослые и успели подарить матери внуков, сообщает Глобал.

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