Одного из противников строительства мусоросжигательного завода под Казанью арестовали на 7 суток

Зеленодольский городской суд Татарстана арестовал на семь суток Андрея Железнова, одного из противников строительства мусоросжигательного завода под Казанью. Об этом сообщает «Апология протеста».

Административное наказание назначили по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Железнова также оштрафовали на 10 тысяч рублей за организацию массового пребывания граждан, повлекшую нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Как передают правозащитники, троих экоактивистов оставили в отделе полиции на ночь, их дела рассмотрят в суде 17 декабря. Всего протоколы составили на 19 человек, общая сумма штрафов по ним составляет 167,5 тысяч рублей.

Накануне силовики разогнали установленный в начале декабря лагерь противников строительства мусоросжигательного завода возле поселка Осиново. Экоактивисты блокировали подъезд строительной техники. Утром от протестующих потребовали свернуть палаточный лагерь, а после 10 часов начались задержания.

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Источник: Новая газета

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