Российские хоккеистки снялись обнаженными

Российские хоккеистки из Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) снялись обнаженными для новогоднего календаря, фотографии опубликованы в Сети.

Снимки разместили в Instagram Женской хоккейной лиги.

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Публикация от Женская Хоккейная Лига (ЖХЛ) (@whl_ru) 17 Дек 2019 в 12:57 PST

В съемках участвовали 12 спортсменок из семи российских клубов. «Вы этого ждали! Самый красивый, женственный и нежный календарь ЖХЛ 2020», – говорится в подписи к публикации.

В 2018 году теннисистка Серена Уильямс снялась обнаженной в ролике рекламы женского белья.

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