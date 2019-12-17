Российские хоккеистки снялись обнаженными

Российские хоккеистки из Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) снялись обнаженными для новогоднего календаря, фотографии опубликованы в Сети.
Снимки разместили в Instagram Женской хоккейной лиги.
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В съемках участвовали 12 спортсменок из семи российских клубов. «Вы этого ждали! Самый красивый, женственный и нежный календарь ЖХЛ 2020», – говорится в подписи к публикации.
В 2018 году теннисистка Серена Уильямс снялась обнаженной в ролике рекламы женского белья.
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