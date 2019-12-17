США оценили взаимодействие с российскими военными в Тихом океане

Командующий ВВС США в Тихом и Индийском океанах генерал Чарльз Браун заявил, что между российскими Вооруженными силами и военными США в Азиатско-Тихоокеанском регионе нет непрофессиональных контактов.
«В общем и целом на Тихом океане я не вижу ничего, являющегося непрофессиональным», – сказал Браун, передает ТАСС.
В середине декабря глава Пентагона Марк Эспер объявил об успехе первых испытаний американской баллистической ракеты, запрещенной ДРСМД.
Американские военные выполнили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования в направлении Тихого океана. В тот же день в Пентагоне сообщили, что американская баллистическая ракета наземного базирования пролетела в ходе состоявшегося испытания более 500 км.
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