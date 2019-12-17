Полиция назвала предварительную причину пожара в Одессе, из-за которого погибли 16 человек

Предварительной причиной пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который находится в сгоревшем здании на улице Троицкая 25, в Одессе, является неисправность электропроводки или бытовых приборов. Об этом на брифинге 17 декабря рассказал начальник полиции области Олег Бех, информирует пресс-служба ведомства.
По его словам, возгорание началось в девятом кабинете колледжа.
Бех отметил, что это предварительное заключение о причинах пожара, предоставленное правоохранителям сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Окончательный вывод сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта ГСЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.
Порлицейский добавил, что сейчас в моргах остаются тела 11 погибших.
«По приметам, одежде, личным вещам мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это значит, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела своих близких», – подытожил он.
Утром 4 декабря пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25. В здании располагаются Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений.
7 декабря в полиции сообщали, что правоохранители установили двух подозреваемых по делу, но их имена не называли. 10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест.
В ГСЧС заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации. Правоохранители рассматривают три причины возгорания: поджог, неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем.
Правительство создало комиссию, которая должна до 20 декабря доложить о результатах расследования причин пожара.
12 декабря спасатели завершили поисковую операцию. По окончательным данным, 16 человек погибли, 31 пострадал.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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