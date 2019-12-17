«Сделали все»: названа причина исчезновения Украины

«Проблемы Зеленского в какой-то степени безвыходные», – цитирует издание «Политнавигатор» Михаила Леонтьева. Он добавил, что вариантов выпутаться из этой непростой ситуации без серьезных потерь нет не только у самого президента Украины, но и страны в целом.

Если говорить прямо, то Украина сама обрекла себя на гибель. «Слабая и очень спорная украинская государственность была уничтожена украинским Майданом, этим переворотом», – уверен политолог. По его словам, вся легитимность этого образования основывалась на преемственности от УССР.

«Они сделали все, чтобы эту преемственность уничтожить. Теперь они преемственны от «небесной сотни», которую сами и расстреляли», – подчеркнул Михаил Леонтьев. По его словам, такой базис не годится для построения надежного государства.

Однако, уверен журналист, ситуация может находиться в подвешенном состоянии еще очень долго. «Украинский социум чрезвычайно адаптивен, он способен жить, как показала практика, и без государства», – заметил Леонтьев.

Получается, что украинские элиты буквально обрекли страну на гибель, когда разорвали ее связь с единственным оправданием существования Украины – с ее советским прошлым. Поскольку оперативно создать новую основу для государственности у них не получилось, простым украинцам следует ждать ее неминуемого исчезновения.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Число россиян, которые хорошо относятся к США и Евросоюзу, увеличилось почти в два раза с начала 2018 года. К такому выводу пришли исследователи из «Левада-центра». Если в январе 2018 года о своем положительном отношении к США заявили 26% жителей России, то к ноябрю этого года их число увеличилось до 47%. Это самый высокий показатель с […]