«Проблемы Зеленского в какой-то степени безвыходные», – цитирует издание «Политнавигатор» Михаила Леонтьева. Он добавил, что вариантов выпутаться из этой непростой ситуации без серьезных потерь нет не только у самого президента Украины, но и страны в целом.
Если говорить прямо, то Украина сама обрекла себя на гибель. «Слабая и очень спорная украинская государственность была уничтожена украинским Майданом, этим переворотом», – уверен политолог. По его словам, вся легитимность этого образования основывалась на преемственности от УССР.
«Они сделали все, чтобы эту преемственность уничтожить. Теперь они преемственны от «небесной сотни», которую сами и расстреляли», – подчеркнул Михаил Леонтьев. По его словам, такой базис не годится для построения надежного государства.
Однако, уверен журналист, ситуация может находиться в подвешенном состоянии еще очень долго. «Украинский социум чрезвычайно адаптивен, он способен жить, как показала практика, и без государства», – заметил Леонтьев.
Получается, что украинские элиты буквально обрекли страну на гибель, когда разорвали ее связь с единственным оправданием существования Украины – с ее советским прошлым. Поскольку оперативно создать новую основу для государственности у них не получилось, простым украинцам следует ждать ее неминуемого исчезновения.
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