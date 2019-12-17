ФРГ подготовила «конкретные меры» в ответ на санкции против «Северного потока – 2»

17.12.2019, 18:12, Новости дня

Правительство Германии ожидает введения санкций США против «Северного потока – 2» уже на текущей неделе, и готово ответить на них «конкретными мерами», пишут СМИ.

При этом министерство энергетики ФРГ не исключает, что санкции могут помешать работам по прокладке трубы в датских водах, передает РИА «Новости».

Напомним, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

В ответ в Бундестаге заявили, что правительство Германии должно потребовать в ЕС введения пошлин в отношении сжиженного природного газа из США. Берлин также выразил надежду, что США не станут вводить санкции против компаний – участниц проекта.

Западные СМИ отметили, что новые санкции в отношении «Северного потока – 2» демонстрируют, насколько эгоистичны США, а сопротивляться «американской политике шантажа» начали даже немецкие политики.



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