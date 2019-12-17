Жительница Тюмени зарубила дочь топором из-за ревности

Жительница Тюмени призналась в убийстве 19-летней дочери. Россиянка приревновала своего сожителя к наследнице.
По данным «Ura.ru», тело девушки нашли 15 декабря в огороде рядом с домом. «По предварительной версии, 44-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения приревновала девушку к своему сожителю, взяла топор и нанесла несколько ударов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте», – сообщили в пресс-службе МВД. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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