Ангелина Вовк выйдет замуж за мужчину, который младше ее на 25 лет

77-летняя российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что 52-летний историк музыки Михаила Куницын предложил ей узаконить отношения. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».
Вовк еще не решила, каким будет торжество. Свадьбу они с Куницыным планируют сыграть в 2020 году.
Телеведущая два раза была замужем. Первый муж Вовк – Геннадий Чертов, актер, диктор. В браке они прожили с с 1966 по 1982 годы. Со вторым мужем, чешским художником Индржихом Гецом, они прожили с 1982 по 1995 годы. Детей у Вовк нет.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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