Ангелина Вовк выйдет замуж за мужчину, который младше ее на 25 лет

17.12.2019, 18:06, Новости дня

77-летняя российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что 52-летний историк музыки Михаила Куницын предложил ей узаконить отношения. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

Вовк еще не решила, каким будет торжество. Свадьбу они с Куницыным планируют сыграть в 2020 году. 

Телеведущая два раза была замужем. Первый муж Вовк – Геннадий Чертов, актер, диктор. В браке они прожили с с 1966 по 1982 годы. Со вторым мужем, чешским художником Индржихом Гецом, они прожили с 1982 по 1995 годы. Детей у Вовк нет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) недавно опубликовала статью со следующим заголовком: "Переехавшая в Эстонию украинка: когда я перехожу на русский, у госслужащих исчезает улыбка". Очевидно, что проблема дискриминации русскоговорящего населения в этой стране выходит на новый уровень, раз об этом заговорили даже местные СМИ. Предлагаем рассмотреть уже произошедшие на этой почве конфликты. Начнем с вышеупомянутой статьи. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика