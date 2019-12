Шейк в корсетах позировала для 7Hollywood

На Instagram-странице американского издания для 7Hollywood разместили снимки российской модели Ирины Шейк в различных корсетах: золотом, черном и имитирующим мотоцикл, с приделанными к нему зеркалами заднего вида. .

IRINA SHAYK @irinashayk @thelionsny “Couturissime” @manfredthierrymugler @jbrougeot @kunsthal @mbamtl photographed by @alixmalka for @7hollywood_mag Winter 2020 Pop Issue styled by @jonathan_huguet makeup by @lloydsimmondsmakeup hair by @marcorsatelli manicure @lorandymua Special thanks @alikavoussi #irinashayk #manfredthierrymugler #mugler #jonathanhuguet #couturissime #icon #muse #alixmalka #exhibition #retrospective #muglerized

Публикация от 7HOLLYWOOD (@7hollywood_mag) 16 Дек 2019 в 8:16 PST

Ирина Шейк родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. Отец модели имел башкирские корни, был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – преподаватель музыки.

Шейк была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Beach Bunny, Lacoste, La Perla, Givenchy & Givenchy Jeans, Replay, Blumarine, Versace.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

