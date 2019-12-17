У Центробанка собрались отнять контрольный пакет акций Сбербанка

17.12.2019, 18:05, Новости дня

Российские власти обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, сообщают СМИ со ссылкой на несколько источников.

Схемы передачи акций Сбербанка начали рассматривать в сентябре. На этой неделе обсуждения перешли на уровень правительства, пишет Reuters со ссылкой на одного из госбанкиров.

У Центробанка сейчас 50% плюс 1 акция в уставном капитале Сбербанка. Акции банка в публичном обращении являются одной из наиболее ликвидных бумаг на Московской бирже. Большая их часть принадлежит иностранным инвесторам из США и ЕС.

Источники указывают, что идея изменить акционерную структуру связана с тем, что ЦБ – одновременно контролирующий акционер Сбербанка и мегарегулятор, функции которого были переданы Банку РФ в конце 2013 года.

«Насколько известно, никаких решений (о передаче доли контроля над Сбербанком) не принято», – сказал второй высокопоставленный источник.

Третий источник подтвердил, что пока дальше обсуждений дело не пошло. На баланс какой госструктуры могут передать пакет акций Сбербанка, не уточняется.



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