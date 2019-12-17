У Центробанка собрались отнять контрольный пакет акций Сбербанка

Российские власти обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, сообщают СМИ со ссылкой на несколько источников.
Схемы передачи акций Сбербанка начали рассматривать в сентябре. На этой неделе обсуждения перешли на уровень правительства, пишет Reuters со ссылкой на одного из госбанкиров.
У Центробанка сейчас 50% плюс 1 акция в уставном капитале Сбербанка. Акции банка в публичном обращении являются одной из наиболее ликвидных бумаг на Московской бирже. Большая их часть принадлежит иностранным инвесторам из США и ЕС.
Источники указывают, что идея изменить акционерную структуру связана с тем, что ЦБ – одновременно контролирующий акционер Сбербанка и мегарегулятор, функции которого были переданы Банку РФ в конце 2013 года.
«Насколько известно, никаких решений (о передаче доли контроля над Сбербанком) не принято», – сказал второй высокопоставленный источник.
Третий источник подтвердил, что пока дальше обсуждений дело не пошло. На баланс какой госструктуры могут передать пакет акций Сбербанка, не уточняется.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) недавно опубликовала статью со следующим заголовком: "Переехавшая в Эстонию украинка: когда я перехожу на русский, у госслужащих исчезает улыбка". Очевидно, что проблема дискриминации русскоговорящего населения в этой стране выходит на новый уровень, раз об этом заговорили даже местные СМИ. Предлагаем рассмотреть уже произошедшие на этой почве конфликты. Начнем с вышеупомянутой статьи. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ирина Пегова порадовала поклонников в Instagram ярким осенним образом / 30 октября
- Памятка президенту перед встречей с Путиным / 28 ноября
- Володин призвал покончить с дефицитом кадров в здравоохранении / 16 декабря
- «Скажите Зелински»: Трамп взорвал Сеть эмоциональным заявлением об Украине / 22 ноября
- Любая кухарка сможет стать иноагентом / 11 ноября
- Мнение: Тоска по СССР / 5 декабря
- Анна Семенович прокомментировала роман с экс-участником «Дом-2» Арсением Ефименковым: «Это полный бред» / 25 ноября
- В Китае собрали первые электрокары Model 3 / 12 ноября