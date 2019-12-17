Первый показ нового эпизода «Звёздных войн» привёл зрителей в восторг

Состоялся первый показ 9-го по счёту эпизода «Звёздных войн», который привёл находившихся в зале зрителей в восторг. Не нашли что сказать негативного о новом фильме и кинокритики.

По словам публициста Мэттью Болла, некоторые зрители во время показа ленты «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» не могли сдерживать своих эмоций и громко «подбадривали» героев картины, настолько сильно их поглотило происходившее на экране. Из рассказа о впечатлениях от фильма обозревателя Райана Паркера следует, что даже критиков привела в восторг концовка нового эпизода киносаги.

Премьера продолжения ставшей уже культовой космической франшизы для российских граждан запланирована на 18 декабря, но уже сейчас можно констатировать высочайший интерес к фильму. Так, например, предпродажа билетов на «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в 1,5 раза превысила аналогичный показатель «Мстителей».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) недавно опубликовала статью со следующим заголовком: "Переехавшая в Эстонию украинка: когда я перехожу на русский, у госслужащих исчезает улыбка". Очевидно, что проблема дискриминации русскоговорящего населения в этой стране выходит на новый уровень, раз об этом заговорили даже местные СМИ. Предлагаем рассмотреть уже произошедшие на этой почве конфликты. Начнем с вышеупомянутой статьи. […]