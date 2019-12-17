Первый показ нового эпизода «Звёздных войн» привёл зрителей в восторг

17.12.2019, 18:04, Разное

Состоялся первый показ 9-го по счёту эпизода «Звёздных войн», который привёл находившихся в зале зрителей в восторг. Не нашли что сказать негативного о новом фильме и кинокритики.
По словам публициста Мэттью Болла, некоторые зрители во время показа ленты «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» не могли сдерживать своих эмоций и громко «подбадривали» героев картины, настолько сильно их поглотило происходившее на экране. Из рассказа о впечатлениях от фильма обозревателя Райана Паркера следует, что даже критиков привела в восторг концовка нового эпизода киносаги.

Премьера продолжения ставшей уже культовой космической франшизы для российских граждан запланирована на 18 декабря, но уже сейчас можно констатировать высочайший интерес к фильму. Так, например, предпродажа билетов на «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в 1,5 раза превысила аналогичный показатель «Мстителей».



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