Первый показ нового эпизода «Звёздных войн» привёл зрителей в восторг

Состоялся первый показ 9-го по счёту эпизода «Звёздных войн», который привёл находившихся в зале зрителей в восторг. Не нашли что сказать негативного о новом фильме и кинокритики.
По словам публициста Мэттью Болла, некоторые зрители во время показа ленты «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» не могли сдерживать своих эмоций и громко «подбадривали» героев картины, настолько сильно их поглотило происходившее на экране. Из рассказа о впечатлениях от фильма обозревателя Райана Паркера следует, что даже критиков привела в восторг концовка нового эпизода киносаги.
Премьера продолжения ставшей уже культовой космической франшизы для российских граждан запланирована на 18 декабря, но уже сейчас можно констатировать высочайший интерес к фильму. Так, например, предпродажа билетов на «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в 1,5 раза превысила аналогичный показатель «Мстителей».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) недавно опубликовала статью со следующим заголовком: "Переехавшая в Эстонию украинка: когда я перехожу на русский, у госслужащих исчезает улыбка". Очевидно, что проблема дискриминации русскоговорящего населения в этой стране выходит на новый уровень, раз об этом заговорили даже местные СМИ. Предлагаем рассмотреть уже произошедшие на этой почве конфликты. Начнем с вышеупомянутой статьи. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Как в Иране «обесточили» майдан. Оценены шансы на революцию в Иране / 19 ноября
- Есть пострадавшие: в Уфе столкнулись автобус и легковушка / 5 декабря
- Мнение: Где же я харчеваться буду? Путин лишает правозащитников куска хлеба / 29 ноября
- «Он будет рядом, даже если я совершу большую ошибку»: Седокова раскрыла подробности громкого романа / 24 ноября
- Мнение: Китайская кантата о Сталине / 5 декабря
- Известный музыкант и актер умер на 58-м году жизни / 22 ноября
- «Может взорваться граната». Нардеп Федина вместе с военной ВСУ обсуждали варианты cмeрти Зeлeнскoгo. Реакция «Слуги народа» (Видео) / 28 октября
- Данила Козловский и Ольга Зуева собираются сыграть свадьбу после рождения ребенка / 30 октября