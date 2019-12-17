Беременная участница скандального проекта не хочет рожать

В конце ноября стало известно, что муж и жена ждут прибавления в семействе. 26-летняя Саша и 28-летний Иосиф рады, но как все будущие родители волнуются.
Дело в том, что врачи запретили девушке заводить детей, пока она не сбросит несколько килограммов. Муж тоже настаивал на похудении, но Саша все время отнекивалась, говоря о том, что в ближайшие пять лет не собирается становиться мамой. Однако все произошло иначе.
Теперь молодая пара волнуется о том, как девушка переживет роды и как нужно будет воспитывать малыша. В Инстаграме они рассказывают о своих переживаниях. Саша тревожится: «У меня нет материнского инстинкта, я боюсь, что он не проснется, я боюсь стать плохой мамой для своего ребенка».
Звезда «Дома-2» волнуется еще и потому, что у нее сложные отношения с собственной матерью. Та родила девочку в 15 лет и бросила. О малышке заботилась бабушка. Когда Саша подросла и начала зарабатывать, мать воровала у нее деньги. Сейчас эта кукушка сидит в тюрьме. Черно боится, что отсутствие материнской любви может передаться генетически.
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Скоро у нас с мужем будет годовщина�� 22 декабря�� Наш год. Первый год. Ломаем голову, где и как отметить. Что бы предложили вы???☺️ Шампанское со свадьбы кстати так и стоит�� Теперь на 2-й год выпьем �� #тнт #дом2 #сашачерно #оганесян #ссл
Иосифа тоже волнует сложившаяся ситуация. Он сообщил источнику «Вокруг ТВ»: «У меня чувство, что беремен я, а не жена». Кроме того, у Саши взрывной характер, но будущий отец надеется, что справится со всеми капризами.
Напомним, что пара поженилась в декабре 2018 года. Уже в начале сентября они объявили о разводе, но потом решили бороться с семейным кризисом.
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