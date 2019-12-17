Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Таийпом Эрдоганом подчеркнул важность наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом в Сирии.
Разговор между лидерами произошел по инициативе турецкой стороны, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главы государств обсудили вопросы, связанные с эскалацией военного противостояния в Ливии, выразили поддержку посредническим усилиям ООН и Германии в целях прекращения вооруженного конфликта и возобновления мирного диалога.
Также президенты отметили готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов.
«Лидеры также обменялись мнениями по Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками. Условлено об активизации российско-турецких контактов в различных форматах», – говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что главы государств проведут встречу в январе в Турции.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция планирует провести отдельный саммит с участием России, наряду со встречей в верхах по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) недавно опубликовала статью со следующим заголовком: "Переехавшая в Эстонию украинка: когда я перехожу на русский, у госслужащих исчезает улыбка". Очевидно, что проблема дискриминации русскоговорящего населения в этой стране выходит на новый уровень, раз об этом заговорили даже местные СМИ. Предлагаем рассмотреть уже произошедшие на этой почве конфликты. Начнем с вышеупомянутой статьи. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Отрезало ногу: в Москве поезд сбил пенсионерку / 7 декабря
- Мы тебя размажем: исключенная из фракции «слуга народа» рассказала про угрозы / 17 ноября
- Поклонники в шоке: прочный брак Ермолаевой развалился / 17 декабря
- Зимний сезон / 5 ноября
- Равшана Куркова, Никита Ефремов и другие звезды озвучили героев сказочного шоу талантов / 31 октября
- Что скажет мама: Трэвис Скотт сделал дочери Сторми прическу, как у него / 18 ноября
- Продукты с большим содержанием жиров провоцируют развитие слепоты / 17 ноября
- Александр Градский опроверг слухи о перенесенной экстренной операции / 29 октября