Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Эрдоганом

17.12.2019, 17:58, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Таийпом Эрдоганом подчеркнул важность наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом в Сирии.

Разговор между лидерами произошел по инициативе турецкой стороны, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с эскалацией военного противостояния в Ливии, выразили поддержку посредническим усилиям ООН и Германии в целях прекращения вооруженного конфликта и возобновления мирного диалога.

Также президенты отметили готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов.

«Лидеры также обменялись мнениями по Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками. Условлено об активизации российско-турецких контактов в различных форматах», – говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что главы государств проведут встречу в январе в Турции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция планирует провести отдельный саммит с участием России, наряду со встречей в верхах по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале.



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