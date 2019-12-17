«Мошенники и вруны»: победительницу «Холостяка» «кинули» в США, дело дошло до суда

Победительница первого сезона украинского романтического шоу «Холостяк» Александра Шульгина стала жертвой аферистов в США, куда девушка перебралась пару лет назад. Так, на странице в Facebook она написала подробный пост о том, как ее «кинули» на крупную сумму арендодатели.

Инцидент случился этим летом. Александра снимала жилплощадь у своего соотечественника, к тому же хорошо знала его мать, поэтому не ожидала, что ее могут подставить.

«1 июня я арендовала жилье у некого Сергея Бобенко (в Америке он величает себя Adam Vays). Я передала его маме Lora Vays сумму за жилье и депозит в размере 1000$. Я и подумать не могла, что меня кинуть свои, ведь я знаю гражданскую супругу Сергея – Катю Обрывкину. А мама Сережи – Лора – долгое время работала учителем в моей 117 гимназии», – пояснила Шульгина.

Девушка уточнила, что хозяева жилья позволяли себе приходить в квартиру без ее ведома и требовали деньги за выдуманные нарушения. Александре пришлось прибегнуть к помощи полиции. У шерифа она узнала, что действия ее арендодателей – незаконные.

Владельцы жилья попытались выселить Шульгину, но закон оказался на ее стороне. Девушка отстояла свои права и осталась в квартире, но после этого начала получать угрозы в свой адрес. не став терпеть издевательства, она отправилась в суд.

По словам Александры, на Бобенко и его мать завели уголовное дело. Шульгина уверяет, что мужчина также занимался мошенничеством и в Украине, а сам он является альфонсом.

«Эти люди мошенники и вруны. Он – альфонс, выдающий себя за бизнесмена. Я навела справки – у него нет ничего. И живет он в США на зп. бабушки + на $, на которые кидает», – уверяет Шульгина.

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