С пламенным приветом: «Квартал 95» снова спел о сгоревшем доме Гонтаревой

Артисты «Квартала 95» снова на концерте спели про бывшего главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву.

На этот раз «кварталовцы» «просили прощения» у экс-главы НБУ. Видео с концерта в Facebook опубликовала пресс-секретарь партии «Слуга народа» Юлия Палийчук.

На записи видно, как Евгений Кошевой исполняет песню, где Гонтарева названа «пресвятой погорелицей», а сам он фигурирует как «лысый глупец».

«У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на «Дельта банку» карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця», – прозвучало со сцены.

После того, как Евгений Кошевой спел песню, артисты передали Гонтаревой «пламенный привет».

«Украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне», – добавил со сцены Кошевой.

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