Фейк Первого канала: бывшие сотрудники ОЗХО обвиняют организацию в подтасовке фактов о химической атаке в Сирии

В дневном выпуске новостей Первого канала вышел большой сюжет корреспондента Ивана Благого о ситуации в Организации по запрещению химического оружия в связи с предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума. В сюжете говорится:

«ОЗХО обвиняют в подтасовке фактов. Причем сами же теперь уже бывшие ее сотрудники. Речь о событиях прошлого года в Сирии. Тогда США, Британия и Франция обвинили Дамаск в применении химоружия в городе Дума и нанесли по территории страны массированный удар.

Но ни одного факта того, что такая атака была, как не было, так и нет. А с документами, которые не соответствовали генеральной линии, происходили удивительные метаморфозы.

Следите за руками, точнее, за желтыми баллонами якобы с химикатами, которые, как нас всех пытались убедить, с воздуха сбросили силы Асада. Вот черновик промежуточного отчета по инциденту в городе Дума, уже после того, как по Сирии отбомбились США, Великобритания и Франция. Пункт 1.7: „Хотя цилиндры и могли быть источником предполагаемого выброса химических веществ, недостаточно доказательств, чтобы это подтвердить”.

А вот тот же пункт после живительной редактуры: „У группы в настоящий момент достаточно доказательств, чтобы установить, что хлор или другой содержащий реактивный хлор химикат, был вероятно высвобожден из цилиндров”».

Трудно понять, намеренно это сделано или по ошибке, но в сюжете Ивана Благого следы запутаны так, что установить, о каком документе идет речь, невозможно. ОЗХО выпустила два отчета об инциденте в Думе: промежуточный (от 6 июля 2018 года) и окончательный (от 1 марта 2019 года). Ни в одном из них нет пункта 1.7: в обоих случаях раздел 1 представляет собой краткое введение и не разбивается на параграфы. На сайте Wikileaks опубликованы «первоначальный» и «отредактированный» варианты промежуточного отчета, датированные июнем 2018 года, но оба существенно отличаются от официального доклада ОЗХО, в том числе и по структуре текста.

Впрочем, в опубликованном Wikileaks письме неизвестного происхождения якобы из внутренней переписки ОЗХО (адресат указан: это глава кабинета ОЗХО Роберт Феруэтер, но имя отправителя скрыто) тоже не упоминается никакой пункт 1.7. Там говорится о пункте 8.3 того же содержания, но в промежуточном докладе пункт 8.3 касается совершенно другой темы — метеорологических условий. Фразы о цилиндрах, которую цитирует анонимный автор письма, опубликованного Wikileaks, в промежуточном отчете нет вообще.

Письмо неизвестного автора Роберту Феруэтеру датировано 22 июня 2018 года, то есть относится к времени подготовки промежуточного доклада. Но в промежуточном докладе утверждения о том, что найденные на месте предполагаемой химической атаки цилиндры были источником хлора, нет. В пункте 2.6 говорится:

«Продолжается работа по установлению связи этих цилиндров с инцидентом, сравнению повреждений цилиндров и крыши, выяснению того, каким образом цилиндры попали на место происшествия».

Как указывает Bellingcat, по смыслу к фразе, приведенной автором письма в качестве цитаты из промежуточного доклада, ближе всего пункт 2.16 окончательного доклада, появившегося через восемь месяцев после указанной в письме даты.

Первый канал утверждает, что обвинения в подтасовке фактов исходят от бывших сотрудников ОЗХО, но в сюжете названо имя только одного из них — Яна Хендерсона. В этом нет ничего нового: The Insider еще в мае 2019 года писал о том, что бывший руководитель группы инспекторов ОЗХО Хендерсон составил документ, озаглавленный «Инженерная оценка двух цилиндров, обнаруженных на месте инцидента в Думе», где утверждал, что баллоны с хлором не могли быть сброшены на здания в ходе воздушной атаки и, вероятно, были принесены туда позже. В окончательном докладе ОЗХО эта версия не была отражена. Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас объяснил это тем, что выводы Хендерсона имели отношение к установлению виновных в инциденте, что не входило в задачи миссии по установлению фактов. Кроме того, он отметил, что Хендерсон находился в Сирии в качестве сотрудника по связям, работал в офисе в Дамаске и временно помогал в сборе информации на местах. Таким образом, возможности лично обследовать место предполагаемой атаки у Хендерсона не было.

Далее в сюжете Благого появляется «член рабочей группы по Сирии, пропаганде и медиа» Пирс Робинсон, заявляющий, что всех членов группы, работавшей в Думе, отстранили от расследования. Первый канал, правда, не указывает, что эта «рабочая группа» не имеет никакого отношения к ОЗХО, это всего лишь несколько британских ученых, которые публикуют заявления в поддержку режима Башара Асада, как правило, расходящиеся с фактами. Об этой группе и неоднократно появлявшемся в сюжетах Первого канала Пирсе Робинсоне The Insider уже писал в рубрике «Антифейк». Любопытно, что Робинсон не только никогда не был связан с ОЗХО, но и не является специалистом в областях химии, медицины и химического оружия: по специальности он исследователь политической журналистики.

В сюжете упоминается некий меморандум на имя Фернандо Ариаса, также опубликованный Wikileaks, где говорится, что «доклад комиссии по установлению фактов не отражает мнения всех членов группы, работавших в Думе». По утверждению автора меморандума, опять же анонимного, из всей «основной группы», готовившей доклад, в Думе побывал только один сотрудник — фельдшер. Благой возмущается:

«Кто тогда создавал этот итоговый отчет? Он не подписан. В документе безымянные эксперты склоняются к мысли, что желтые баллоны были сброшены с воздуха, в них был закачан хлор, что почти равноценно указанию на вину в химатаке официального Дамаска».

Впрочем, кто создавал меморандум с этими обвинениями, также неизвестно. Там говорится о сотрудниках, отстраненных от расследования, но не названо имя ни одного из них.

В чем, собственно, заключается «новый виток скандала вокруг ОЗХО», Благой так и не объяснил. Публикация на сайте WikiLeaks нескольких невнятных анонимных документов неизвестного происхождения, расходящихся с официальными документами организации, — вряд ли достаточное основание для таких заявлений.

А в конце сюжета Благой для убедительности приводит примеры постановочных видеосюжетов о химатаках в Сирии, подчеркивая их неправдоподобие. Такие сюжеты сирийского производства действительно не всегда полностью документальны. The Insider уже писал о том, что работавший в Сирии продюсер Би-Би-Си Риам Далати отмечал склонность местных жителей искусственно делать кадры более эффектными, из-за чего доверие к таким свидетельствам только уменьшается. Но о том, что выводы ОЗХО делаются не на основе подобных сюжетов, Благой не говорит.

Иван Благой — признанный мастер фейка; он создал такие запоминающиеся образцы жанра, как истории о якобы похищенной и изнасилованной мигрантами в Берлине русской девочке и о загадочной гибели американского журналиста, управление машиной которого дистанционно перехватили сотрудники ЦРУ и направили ее в дерево.

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