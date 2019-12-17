Соболь и Албуров выиграли суд у московской лапшичной, требовавшей 100 тысяч рублей из-за акции протеста

17.12.2019, 17:57, Новости дня

Симоновский суд Москвы отказался удовлетворить иск одной из лапшичных сети «Тянем-потянем», поданный к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову. Об этом сообщается в Telegram-канале «Команда Навального».

Владелец лапшичной Виталий Толкалов требовал взыскать с сотрудников ФБК 100 тысяч рублей за ущерб, причиненный заведению из-за акции протеста 3 августа. Заведение вынуждено было закрыться в день протестов и потерпело убытки.

Лапшичная находится на Центральном рынке в Москве, который закрывали 3 августа, когда в Москве проходила протестная акция.

Адвокат ответчиков Алексей Молокоедов сказал в суде, что в убытках лапшичной виноват арендодатель, распорядившийся не пускать персонал внутрь, а не оппозиционеры. Владелец заведения не смог оспорить этот аргумент и суд встал на сторону ответчиков.

Ранее ресторан «Армения» на Тверской отсудил более 200 тысяч рублей у организаторов акции 27 июля. Истец жаловался на то, что из-за акции пришлось на весь день закрыть ресторан и отменить банкет.

«Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» также подали иски к организаторам с требованием возместить им убытки на 12,5 млн рублей. Коптевский суд Москвы взыскал 1,2 млн рублей с Алексея Навального, незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, а также сотрудников Фонда борьбы с коррупцией по иску «Мосгортранса».

Этот же суд частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги» и обязал Илью Яшина, Любовь Соболь, Алексея Навального и еще шестерых оппозиционеров возместить убытки в размере 3,4 млн рублей.



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