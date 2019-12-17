Украинцам предсказали голодную смерть

В случае, если украинские парламент окончательно одобрит закон о земле, он вступит в силу и для транснациональных корпораций будет открыта дорога для покупки земель сельскохозяйственного назначения. В эфире телеканала «112. Украина» Юлия Тимошенко выразила уверенность, что в конечном итоге львиная доля соответствующих территорий окажется во владении больших монополий.

«Земля превратится в спекулятивный товар, а потом она превратится в монопольное владение больших корпораций», – цитирует издание «Политнавигатор» Юлию Тимошенко. Депутат добавила, что, по ее мнению, подобные компании не будут производить экологически чистую продукцию, как это делают фермеры, а будут «засыпать землю химикатами». Также они будут, уверена депутат, не производить конечный продукт, а просто торговать сырьем в обход простых украинцев.

«Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания», – предупредила Тимошенко.

Она предрекла Украине повторения судьбы стран Африки. В качестве примера она привела Мадагаскар, вышедший на «призовые места по голоду». При практически вся территория острова является урожайными землями. Однако воспользоваться этим преимуществом мадагаскарцы не могут – они продали почти всю свою землю международным транснациональным корпорациям.

Вряд ли в современных условиях Украине всерьез грозит вымирание из-за голода. Однако для страны, где на государственном уровне ведется пропаганда памяти голодомора, желание проверить это на практике необъяснимо велико.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) недавно опубликовала статью со следующим заголовком: "Переехавшая в Эстонию украинка: когда я перехожу на русский, у госслужащих исчезает улыбка". Очевидно, что проблема дискриминации русскоговорящего населения в этой стране выходит на новый уровень, раз об этом заговорили даже местные СМИ. Предлагаем рассмотреть уже произошедшие на этой почве конфликты. Начнем с вышеупомянутой статьи. […]