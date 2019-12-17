Медики открыли неожиданную пользу гриппа

К таким весьма неоднозначным выводам пришли ученые. Они провели анализ множественных показателей здоровья организма у тех людей, которые заболевали острыми респираторными

вирусами. Всего в масштабном исследовании приняло участие 44 тысячи британских подданных.

Как сообщает ToDay NewsUfa со ссылкой на PNAS, зарубежным ученым удалось выяснить, что заражение

гриппом значительно снижает вероятность заболевания ОРВИ. По словам

вирусолога из университета Глазго Семы Никбакш, это объясняется тем, что

различные респираторные вирусы «конкурируют» за людей, как бы странно это не звучало.

Дело в том, что вирусы, которые вызывают простуду или грипп имеют ряд схожих свойств. Они начинают массово поражать организм человека в холодное время года, имеют похожие механизмы воздействия на иммунитет и схожие симптомы. Кроме того, она обладают одним неприятным свойством – мутировать, тем самым создавая проблемы вирусологам при разработке вакцин.

Тем не менее, респираторные вирусы, хоть и обладают практически одинаковыми свойствами, но способны действовать против друг-друга. Вирус гриппа способен подавить ОРВИ, что в свою очередь снижает риск заражения простудой на 70%. То же самое верно и в обратную сторону – если человек заболел ОРВИ, то заболеть гриппом он уже не сможет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) недавно опубликовала статью со следующим заголовком: "Переехавшая в Эстонию украинка: когда я перехожу на русский, у госслужащих исчезает улыбка". Очевидно, что проблема дискриминации русскоговорящего населения в этой стране выходит на новый уровень, раз об этом заговорили даже местные СМИ. Предлагаем рассмотреть уже произошедшие на этой почве конфликты. Начнем с вышеупомянутой статьи. […]