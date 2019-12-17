ОНФ выявил некачественную дорожную разметку в десятках российских городов

Общероссийский народный фронт провел мониторинг качества дорог в 56 российских городах, в большинстве случаев дорожная разметка не соответствует ГОСТу, сообщил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» с апреля по сентябрь 2019 года проверили дороги в 56 российских городах.

«За 60 тыс. километров дорог, которые мы проехали в России, 56 городов мы посетили, мы увидели, что всего лишь в 25% городов разметка соответствует требованиям ГОСТа. Получается, что те средства, которые выделяются на разметку, они расходуются неэффективно. А с учетом того, что 40% от всего количества ДТП происходит из-за состояния дорог, и 70% из них – из-за состояния разметки, то это тот фактор, который необходимо подтянуть. Необходимо, чтобы разметка всегда была видна – и днем, и ночью, и зимой, и летом», – сказал Васильев журналистам перед круглым столом в ОНФ, передает РИА «Новости».

Мониторинг ОНФ также показал, что по безопасности дорог в РФ лидируют Белгород и Казань, самые качественные дороги – в Тюмени, а на последнем месте по безопасности и общему состоянию дорог находится Калуга. Власти Калуги ранее отмечали, что активисты ОНФ проводили свой рейд весной, когда трассы были в плохом состоянии после зимы, с тех пор на них проведен масштабный ремонт.

Заместитель главы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин в ходе круглого стола ОНФ заявил, что основными причинами высокой аварийности на МКАД являются развязки с плохо проработанной навигацией и правила оформления ДТП. Из-за них водители ждут на проезжей части гаряди ГАИ и попадают под колеса других машин.

«Основная проблема высокой аварийности на МКАД состоит в том, что не до конца проработаны съезды-выезды, плохая навигация. Особенно это стало серьезной проблемой после модернизации развязок, которые серьезно поменялись. Многие, даже москвичи, не знают, как правильно по ним проехать, в результате перед развязками начинают больше смотреть в навигаторы и происходит ДТП», – сказал Евсин, передает ТАСС.

Он добавил, что еще одной причиной высокой аварийности являются правила оформления аварий. «Они написаны таким образом, что подталкивают людей совершать смертельные ошибки. Ошибки состоят в том, что приходится оставаться в полосе движения МКАД и стоять ждать, чтобы приехала ГАИ и оформила царапину на бампере. Обычно такое ожидание заканчивается тем, что приезжает не ГАИ, а «Камаз», который убивает всех участников ДТП. Это происходит постоянно», – отметил Евсин.

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