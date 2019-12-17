Мнение: Отобрать и поделить!

Перед президентскими выборами разговорился с коллегой по работе на предмет его предпочтений. Запомнилось его категоричное нежелание видеть на посту гаранта товарища Зюганова.

На мой вопрос, чем ему коммунисты не угодили, этот взрослый человек, обладатель диплома о высшем образовании, не моргнув глазом, ответил: — Аха! придут и всё отберут!

Очень удивила такая эмоциональная реакция, поскольку я точно знаю, что он ни разу не «дохерарх», и да же не «олигарх». Счастливый семейный человек, отец троих детей, обладатель трёхкомнатной квартиры после выплаты ипотеки, дача досталась в наследство, «Солярис», гараж — имущество суммарно потянет по ценам нашего региона примерно на 4 миллиона с «хвостиком». И вот ведь….Волнуется человек. Всё ж нажито своим трудом, ни копейки ни у кого не украл.

Сейчас очень активно педалируется тема о неравенстве и несправедливости. У кого-то есть есть яхты, пароходы, дворцы и золотые унитазы, а подавляющее большинство вынуждены довольствоваться прожиточным минимумом. И вроде как несправедливо получается. Напрашивается очевидный и лежащий на поверхности вывод. А что если всё поделить на всех? Логично же?!

Развиваем тему. Давайте начнём отбирать и обирать!

А у кого отбирать? — Ясен пень, у богатых.

А кто такие богатые? — Это те, у кого всего много.

А как определить — у человека много или не много? Ась!?

Путём несложной цепочки рассуждений мы придём к неизбежному — для начала отобрать надо всё у всех — так и делить проще будет и распределять.

Коллеги! Есть у кого-то методичка — как и у кого отбирать будут? И как делить/распределять собираются?

А то что же получается-то? Вы вот мечтаете о справедливости, поглядывая на буржуйские богатства и желаете им поскорее поделиться с вами. А в результате вам придётся делиться с теми, у кого меньше вашего!!!! И это касается всех. Готовы к такому развитию событий?

Ну и где тут справедливость, скажите на милость? Всех ли устраивает такое развитие событий?☺

Всё вышесказанное ни в коей мере не оправдывает имущественное расслоение общества. Но мне так же и не нравится предлагаемая идея «отобрать и поделить» — ничего хорошего из этого не выйдет. Справедливость начинается там, где ты сам готов поделиться, а не требуешь — что с тобой кто-то должен поделиться.

Источник: Конт

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