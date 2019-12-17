Мнение: Режим глупо и неэффективно вмешивается в экономику

"Смысл газохимического манёвра – принуждение бизнеса к увеличению глубины переработки этана. Метан уже и так уже активно экспортируется, пропан и бутан используется как газомоторное топливо. Этан же будут перерабатывать в полимеры, поэтому выгодополучателями будут газохимические комплексы: Иркутский завод полимеров, Амурский ГХК СИБУР и перспективный завод в Усть-Луге.

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В целом же, вырисовываются следующие инструменты модернизации:

1. В сельском хозяйстве – продэмбарго для зачистки рынка, льготные кредиты, субсидии и сниженная ставка НДС для поддержания производства.

2. В машиностроении – утилизацинный сбор для зачистки рынка, льготные кредиты по линии госбанков и Фонда развития промышленности, а также механизм специнвестконтрактов – СПИК.

3. В судостроении – субсидирование (в размере до 30%) заказов на дальневосточных верфях (там планируют построить свыше 40 судов) для крабо- и рыбодобывающих компаний.

4. В сырьевых отраслях – налоговые манёвры".

https://cont.ws/@alexman/15300…

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А мне лично нравится как государство понуждает свои и крупные частные корпорации заниматься развитием целых отраслей и направлений экономики.

ВТБ скупает активы под единого, казенного по факту, зернового трейдера. Роснефть создает с нуля крупнейшую гражданскую верфь, чтоб вы понимали масштаб — в Союзе таких не было. Газпром развивает производство СПГ и газопереработку, строит крупнейшие по мировым меркам заводы. Росатом — Севморпуть и технологические инновации. Ростех — авиастроение, вооружение, радиоэлектроника. РЖД — расширение и модернизация железнодорожной инфраструктуры под пассажирские и грузоперевозки. Сбербанк — суперкомпьютеры, искусственные интеллект и пр. Ну и так далее, примеров можно приводить массу.

Жулики и воры. Проедают советское наследие.

И, конечно, активно подключается частный капитал, вкладывающийся в массу инфраструктурных, промышленных, добычных и иных проектов. Возьмем именно промышленность: судостроение, автомобилестроение, ж/д машиностроение, с/х машиностроение, химия… — за исключением первой, в остальных отраслях тотальное засилье частников. Именно они активно их развивают. Возьмем добычу. Уголь — целиком частная отрасль. Но это не просто про "природную ренту", это серьезная работа, загружающая всю экономику. Например, Босов из Востокугля скоро приступит к строительству по концессии дублера Северомуйского тоннеля на БАМе. Чтобы в разы повысить пропускную способность участка. Да, под свой уголёк, но нам-то какая разница? Нам главное, чтобы экономика росла. Или вот недавно расширили границы порта Мурманск — для включения земли под Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Заказчик — Новатэк, для Арктик СПГ-2. Объем инвестиций — 120 млрд рублей.

Вот таким тандемом, государственно-частным партнерством, и движемся вперед. В соответствии с общей стратегией, разработанной лучшими экономистами страны, такими как Белоусов. Один проект за другим, одна отрасль за другой.

А население вообще не в курсе. А когда что-то слышит в новостях, изредка, принимает как должное, акцентируя свое внимание на глубинных вопросах бытия по типу "а сколько на этом украли?!". И дальше угрюмо скупать иномарки, айфоны и жилплощадь.

Недавно попалось видео про Усть-Лугу. В СССР была бы стройка века. А спроси сейчас у тысячи человек на улице, что такое Усть-Луга, что за проект, когда возник, какие показатели — в ответ тишина. Самые образованные и продвинутые, человек 5 из тысячи, смогут пробурчать, что это порт. Зато 995 расскажет как кругом воруют, чиновники и олигархи, а пенсионеры и простой народ еле выживают. Ничего. Нам бы увеличить глубину переработки этана. Режим заставляет.

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Тоже вот прикол — 5 лет санкций, изоляции, низких цен на углеводороды. А по итогу страна выходит из всего этого с растущими ЗВР, одной из самых устойчивых экономик и запуском нацпроектов — гигантской программы внутреннего развития.

Страна летит в пропасть. Режим неэффективен. Многим уже не хватает на айфон.

Риск дефолта в России теперь ниже, чем даже у Польши и Венгрии.

Источник: Конт

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