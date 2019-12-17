Сергей Шнуров собрался менять работу

17.12.2019, 17:37, Разное

Музыкант пообщался с рабочими завода по производству оборудования для атомных электростанций. Он узнал все о работе сварщиков и их быте.

«Мощь поразила, поразило состояние и агрегатов, и состояние людей, все такие бодрые, удивлен, приятно удивлен», – признался артист. 

По словам Шнурова, после этого его представление о профессии в корни изменилось. Оказалось, что средняя заработная плата рабочего от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. Кроме того, там существует хорошие перспективы карьерного роста для молодых сотрудников, сообщает издание «Царьград».

«Сварщика попробовал, если мне понравится, если мне приглянется, то, конечно, приеду жить в Волгодонск, со своей группой буду вам тут мешать по ночам», – пошутил Сергей. 

Позже Шнуров опубликовал стихотворение на своей странице в социальной сети Инстаграм.

«Чтобы трезвого увидеть сварщика

В Волгодонск я метанулся пулей.

Он предстал передо мною в маске,

Я подумал, чтобы запах алкоголя

Не сочился. Оказалось сказки», – написал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.



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