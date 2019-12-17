Сергей Шнуров собрался менять работу

Музыкант пообщался с рабочими завода по производству оборудования для атомных электростанций. Он узнал все о работе сварщиков и их быте.
«Мощь поразила, поразило состояние и агрегатов, и состояние людей, все такие бодрые, удивлен, приятно удивлен», – признался артист.
По словам Шнурова, после этого его представление о профессии в корни изменилось. Оказалось, что средняя заработная плата рабочего от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. Кроме того, там существует хорошие перспективы карьерного роста для молодых сотрудников, сообщает издание «Царьград».
«Сварщика попробовал, если мне понравится, если мне приглянется, то, конечно, приеду жить в Волгодонск, со своей группой буду вам тут мешать по ночам», – пошутил Сергей.
Позже Шнуров опубликовал стихотворение на своей странице в социальной сети Инстаграм.
«Чтобы трезвого увидеть сварщика
В Волгодонск я метанулся пулей.
Он предстал передо мною в маске,
Я подумал, чтобы запах алкоголя
Не сочился. Оказалось сказки», – написал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
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