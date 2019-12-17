Панину угрожает опасность из-за секс-видео

Кандидат психологических наук Елена Ярикова в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым отметила, что Алексей Панин не может
трезво оценивать происходящее с ним.
Постоянно участвуя в скандалах, лауреат Госпремии привлекает
к себе повышенное внимание и вызывает агрессию у обывателей. Это опасно. На звезду могут напасть, причинить ему физические
увечья.
«Когда человека несет, он уже не думает о своей
безопасности. Уровень собственной безопасности он уже не оценивает. Эта грань, она теряется. Можно сказать, что появляется некий диагноз, это уже все-таки
психиатрия. Мания величия. Он уверен, что ему везде откроются двери, чтобы он
ни делал, как ни чудил, ему все будет сходить с рук. Вот и все. Человек, можно
сказать, поймал звезду. Он может хайповать и придумывать все, что угодно. Это
уже не является неким перфомансом. Это является одним из диагнозов», – отметила
Елена Ярикова.
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По словам эксперта, Алексея Панина необходимо изучать докторам. На
примере актера, считает психолог, можно написать докторскую диссертацию по психиатрии.
Напомним, актер Алексей Панин любит сексуальные эксперименты.
В Сети есть несколько видео, на которых он бегает в женском белье по улице, занимается
любовью с мужчиной и пробует различные извращенные формы секса.
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