На видео попал поджог «Гелендвагена» петербургского бизнесмена

В Санкт-Петербурге злоумышленник поджег автомобиль Mercedes-Benz-AMG владельца двух гостиниц. Бизнесмен уверен, что его «Гелендваген» подожгли из мести.
Инцидент произошел на Двинской улице. Неизвестный облил машину бензином и поджог, в результате сгорел капот и моторный отсек. Пострадавших нет. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Видео публикует «Рен ТВ».
По словам владельца автомобиля, он конфликтует с жителями домов, в которых расположены его гостиницы, а также со строителями, выполняющими ремонтные работы в одном из отелей.
Подозреваемого в поджоге позже задержали, им оказался ранее судимый 48-летний безработный житель Санкт-Петербурга.
Ранее в Подмосковье неизвестные подожгли 13 автомобилей фотовидеофиксации.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В московском кинотеатре «Октябрь» проходит премьера фильма «Союз спасения». Мероприятие собрало много звездных гостей. На красной дорожке появились: Леонид Якубович, Евгений Цыганов с избранницей Юлией Снигирь, Валерий Тодоровский, Елена Малышева, Карен Шахназаров. Среди прочих была замечена молодая супруга генерального директора Первого канала Софья Эрнст. Актриса пришла в нежно-голубом платье в пол с высокой талией. Из-под […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Искоренитель российской агентуры / 30 ноября
- Врачи рассказали о самых вредных сладостях / 5 ноября
- Мнение: Сталин против русофобов / 9 декабря
- Мнение: Российско-турецкий патруль закидали камнями / 5 ноября
- Мнение: Понять и простить! / 8 декабря
- Мнение: Краткая история корпоративного нытья / 25 ноября
- Мнение: «Союзное государство» может состояться только в составе России / 12 декабря
- «С бодуна?»: Пугачева стыдливо прикрывала опухшее лицо / 20 ноября