Николай Амосов: Меня дважды агенты КГБ пытались вербовать. Выглядело довольно примитивно

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В московском кинотеатре «Октябрь» проходит премьера фильма «Союз спасения». Мероприятие собрало много звездных гостей. На красной дорожке появились: Леонид Якубович, Евгений Цыганов с избранницей Юлией Снигирь, Валерий Тодоровский, Елена Малышева, Карен Шахназаров. Среди прочих была замечена молодая супруга генерального директора Первого канала Софья Эрнст. Актриса пришла в нежно-голубом платье в пол с высокой талией. Из-под […]
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