Песков выразил надежду, что в Украине изменят политику в отношении российских журалистов

Спикер Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что украинские власти изменят свою политику в отношении российских СМИ после слов президента Украины Владимира Зеленского, пригласившего российских журналистов в Украину. Об этом он сообщил сегодня в комментарии журналистам, пишет ТАСС.

Песков сказал, что в Кремле «отфиксировали» слова Зеленского на брифинге в Париже, и «были бы рады», если бы с этого момента украинская сторона внесла изменения «в общую практику в отношении российских журналистов».

Пресс-секретарь российского президента считает, что украинская практика не соответствует ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ. Он посетовал, что российские журналисты лишены возможности работать на территории Украины как постоянно, так и временно.

Песков подчеркнул, что украинские СМИ при этом «свободно работают» на основании российского закона о СМИ, который предоставляет одинаковые права как иностранным СМИ, так и российским.

12 декабря сотрудница российского телеканала «Звезда» заявила, что съемочная группа прилетела в Киев после того, как в Париже во время пресс-конференции по итогам саммита «Нормандской четверки» Зеленский «сам пригласил журналистов в гости».

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российские журналисты вели видеосъемку во время оформления документов – это является нарушением закона.

В результате съемочной группе «Звезды» запретили въезд в Украину на три года.

13 декабря в Бориисполе задержали съемочную группу российского телеканала НТВ. После проверки документов корреспонденту Сергею Савину отказали во въезде в Украину, а его коллеги пересекли границу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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