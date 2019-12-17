Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата

Совладелец «Лукойла» Леонид Федун заявил, что коровы, выделяя метан, вредят климату Земли сильнее, чем автомобили своими выхлопами

«Вот, например, конец XIX века. Знаете, какая была самая экологическая проблема и катастрофа, которая ожидала мир? Это лошади. В Нью-Йорке по прогнозам к 2030 году должно было быть пару миллионов лошадей. Когда лошадь выделает 20 килограммов отходов. … Но появился автомобиль, который превратил лошадь из эксплуатируемого животного в домашнего любимца. Есть один из сценариев, что то же самое произойдет и с коровой», – сообщил Федун, передает РИА «Новости».

По его утверждению, корова выделяет больше парниковых газов, чем автомобиль.

«Слышали кто-нибудь? Думаю – нет, по той просто причине, что это говорить не модно, автомобиль – модно. Есть фермеры, которые выйдут на улицы и блокируют подход к Европарламенту», – сказал бизнесмен.

Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.

«Скажем, такие компании, которые предлагают веганские котлеты – это реальный удар по парниковым газам, и мы ожидаем, что их распространение в ближайшие 30 лет приведет к тому, что эмиссия парниковых газов сократится … на 10-15%», – отметил Федун.

«Сегодня девять десятых всего зерна, которое производится в мире, идет на корм скота и из съеденного килограмма только 10% передается потребителю, все остальное идет выхлопом в атмосферу. … Поэтому, неслучайно, такие компании по распространению веганских котлет … – это борьба с глобальным потеплением», – заключил бизнесмен.

Согласно оценкам «Лукойла», к 2035 году мировой автопарк достигнет 1,8 млрд единиц, наибольший прирост ожидается в Китае.

В ноябре сообщалось, что концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла рекорда.

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